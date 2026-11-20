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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर परिवार की एक महिला को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद इसे पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने 20 नवंबर को जारी सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि योजना के तहत 7,52,314 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 48,591 को मंजूरी मिली है, जबकि 6,93,764 आवेदन लंबित हैं। वहीं, महज 4541 महिलाओं तक ही योजना का लाभ पहुंचा है।यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का बड़ा वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी देने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद 21 महीने बीतने के बाद भी हजारों महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार 4541 महिलाओं तक लाभ पहुंचाने में इतना समय लगा रही है तो बाकी लाखों महिलाओं को सहायता मिलने में दशकों लग जाएंगे।यादव ने कहा कि दिल्ली में 71 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। 2500 रुपये मासिक सहायता की उम्मीद में भाजपा को समर्थन देने वाली महिलाएं अब खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। भाजपा को तत्काल योजना लागू कर लंबित आवेदनों का निपटारा करना चाहिए।