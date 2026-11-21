विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सनी सिंहनई दिल्ली। । मेले की चकाचौंध और रंग-बिरंगे स्टॉल के बीच देसी मसालों और पारंपरिक खाद्य उत्पादों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर-12 में इस बार हींग, राजस्थानी अचार और चटनी की खूब मांग देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि यहां 10 ग्राम हींग की कीमत 600 रुपये तक है, जबकि केर-सांगरी का अचार 1000 रुपये किलो बिक रहा है। ऊंची कीमतों के बावजूद खास स्वाद और खुशबू के शौकीन लोग इन उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं।हाथरस से आए कारोबारियों ने अपने स्टॉल पर हींग की पांच से अधिक किस्में सजाई हैं। इनमें बंधानी, क्रिस्टल, दूधिया, रॉ और स्ट्रॉन्ग हींग शामिल हैं। बंधानी हींग का 200 ग्राम पैकेट 300 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हींग के 10 ग्राम की कीमत 400 रुपये और सुपर स्ट्रॉन्ग व नुकरा हींग के 10 ग्राम की कीमत 600 रुपये है। इन किस्मों की तेज खुशबू और विशेष स्वाद खरीदारों को आकर्षित कर रहा है।स्टॉल संचालक ऋषभ वार्ष्णेय ने बताया कि ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार हींग की अलग-अलग किस्में चुन रहे हैं। कुछ लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हींग खरीद रहे हैं तो कुछ खास किस्मों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।केर-सांगरी अचार और लहसुन की चटनी की मांगजयपुर से आए कारोबारी अली शेर करीब 10 किस्म के राजस्थानी अचार लेकर पहुंचे हैं। इनमें केर-सांगरी का अचार लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी कीमत 1000 रुपये किलो है। वहीं, लहसुन की पारंपरिक चटनी 800 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा नींबू का खट्टा-मीठा और आम का अचार भी खरीदारों को पसंद आ रहा है। अली शेर के मुताबिक, इन उत्पादों के जरिये वे राजस्थान के पारंपरिक स्वाद को दूसरे राज्यों के लोगों तक पहुंचा रहे हैं।मसालों की शुद्धता पर भी नजरआरती बताती हैं कि स्टॉल पर आने वाले ग्राहक अब मसालों की कीमत के साथ उनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। हल्दी खरीदते समय उसके रंग, खुशबू और शुद्धता जानने में उनकी खास दिलचस्पी है। मसाला स्टॉल संचालक निशांत के अनुसार, ग्राहक पहले की तुलना में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर अधिक जागरूक हुए हैं। कारोबारी उन्हें मसालों की किस्मों और इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं।