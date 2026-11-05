Dehradun News: एक किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार

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राजपुर थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि चार नवंबर की रात राजपुर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम जोहड़ी रोड क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुरानी मजार के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से एक किलो 110 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान अशद उर्फ शुभान खान (19) निवासी मोथरोवाला, दून यूनिवर्सिटी रोड, नेहरू कॉलोनी के रूप में हुई।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। जल्दी पैसा कमाने के लालच में उसने रिस्पना पुल निवासी एक नशा तस्कर से चरस खरीदी थी। इसे स्थानीय स्तर पर नशे के आदी लोगों को महंगे दामों में बेचने की तैयारी थी। हालांकि, बिक्री से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी के खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब चरस उपलब्ध कराने वाले तस्कर के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।