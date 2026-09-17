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Dehradun News: घर से नकदी और गहने लेकर निकली युवती लापता

Thu, 17 Sep 2026 07:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 17 Sep 2026 07:28 PM IST
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Young woman goes missing after leaving home with cash and jewelry
सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की आशंका पर पुलिस ने सहारनपुर के बेहट के जुन्नारधार निवासी बाईस्तवा विशाल के खिलाफ अपहरण संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया गया कि युवती की मां ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी देहरादून में किराये के कमरे में रहकर काम करती थी। दो सितंबर को वह घर आई थी और इसके बाद घर से करीब एक लाख रुपये नकद और कुछ गहने लेकर चली गई।
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उन्होंने उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो फोन बंद मिला। देहरादून स्थित कमरे पर भी वह नहीं मिली। परिजनों ने रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। परिजनों ने सहारनपुर निवासी युवक के साथ जाने की आशंका जताई है। युवती की तलाश की जा रही है। संवाद
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