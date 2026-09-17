Dehradun News: घर से नकदी और गहने लेकर निकली युवती लापता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया गया कि युवती की मां ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी देहरादून में किराये के कमरे में रहकर काम करती थी। दो सितंबर को वह घर आई थी और इसके बाद घर से करीब एक लाख रुपये नकद और कुछ गहने लेकर चली गई।उन्होंने उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो फोन बंद मिला। देहरादून स्थित कमरे पर भी वह नहीं मिली। परिजनों ने रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। परिजनों ने सहारनपुर निवासी युवक के साथ जाने की आशंका जताई है। युवती की तलाश की जा रही है। संवाद