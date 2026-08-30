Dehradun News: लोडर की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

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पुलिस के अनुसार, प्रेमनगर निवासी राजेंद्र सिंह आनंद ने शिकायत दी कि 27 अगस्त की शाम करीब चार बजे उनके भांजे उज्ज्वल भाटिया स्कूटी से रांगड़वाला क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान लोडर वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से उज्ज्वल गंभीर रूप से घायल हो गए और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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देहरादून। कैंट थाना क्षेत्र के रांगड़वाला में तेज रफ्तार लोडर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोडर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।