वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026: उत्तराखंड की सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने बढ़ाया मान, जीते दो रजत पदक

48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 में उत्तराखंड के दो युवाओं ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीते हैं। उत्तरकाशी की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स में यह उपलब्धि हासिल की। देहरादून के पार्थ वोहरा ने औद्योगिक डिजाइन तकनीकी कौशल में रजत पदक जीता है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दोनों युवाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रतिष्ठित कौशल मंच पर पदक जीतना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं को कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उत्तराखंड कौशल विकास समिति के परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता को कौशल के क्षेत्र में ओलंपिक के समान माना जाता है।इस प्रतियोगिता में लगभग एक हजार चार सौ प्रतिभागियों ने चौसठ विभिन्न कौशल विधाओं में हिस्सा लिया। भारत ने कुल आठ रजत पदक और बीस मेडल फॉर एक्सीलेंस प्राप्त किए। भारत ने विश्व स्तर पर दसवां स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने वर्ल्ड स्किल्स के लिए इंडियास्किल्स की राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने उन्हें सहयोग दिया। उत्तराखंड कौशल विकास समिति ने भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में मदद की। बूट-कैंप, यात्रा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में भी सहयोग प्रदान किया गया।