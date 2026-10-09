उत्तराखंड मौसम अपडेट: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी, आज इन जिलों में सतर्क रहने की सलाह

इन जिलों में सतर्क रहने की सलाह

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 अक्तूबर को देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।



पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी कम से लेकर अत्यंत कम रहा। बारिश और तापमान में गिरावट के चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। देहरादून में शनिवार को दिन में आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने का पूर्वानुमान है। दोपहर बाद या शाम के समय गरज वाले बादल विकसित होने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा।