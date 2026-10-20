UK Top News: बदरी-केदार व यमुनोत्री के कपाट बंद होन की तिथि घोषित, मंत्री आर्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

उत्तरकाशी: भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, तय हुआ शुभ मुहूर्त

प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 28 मिनट तय किया गया है। अनुराधा नक्षत्र और सौम्य धनु लग्न में विधि-विधान के साथ कपाट बंद किए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर



मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप: कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, घर का किया घेराव

अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर लगे 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। पढ़ें पूरी खबर