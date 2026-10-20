UK Top News: बदरी-केदार व यमुनोत्री के कपाट बंद होन की तिथि घोषित, मंत्री आर्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
उत्तराखंड में आज शीतकाल के लिए बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, तुंगनाथ और मद्महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हुई। वहीं, मंत्री रेखा आर्या को लेकर कुमाऊं में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जानें अहम खबरें...
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उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद, दशहरा पर केदारनाथ की तिथि भी घोषित
बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 17 नवंबर को देवडोलियां अपने-अपने शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं, श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही दोनों प्रमुख धामों में इस वर्ष की यात्रा का समापन हो जाएगा। पढ़ें पूरी खबर
रुद्रप्रयाग: द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद, ऊखीमठ पहुंचेगी डोली
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर धाम के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजय दशमी पर्व पर आज मंगलवार 20 अक्तूबर को ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित की गई। पढ़ें पूरी खबर
रुद्रप्रयाग: तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद, आठ को मक्कूमठ पहुंचेगी डोली
तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आगामी छह नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी पर्व पर मक्कूमठ स्थित मर्कटेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई। पढ़ें पूरी खबर
चकराता: पुरोड़ी में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी पर्यटकों की कार दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर
उत्तरकाशी: भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, तय हुआ शुभ मुहूर्त
प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 28 मिनट तय किया गया है। अनुराधा नक्षत्र और सौम्य धनु लग्न में विधि-विधान के साथ कपाट बंद किए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर
मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप: कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, घर का किया घेराव
अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर लगे 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। पढ़ें पूरी खबर