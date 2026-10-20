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रुद्रप्रयाग: तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद, 8 को मक्कूमठ पहुंचेगी डोली

Tue, 20 Oct 2026 11:47 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 20 Oct 2026 11:47 AM IST
सार

तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। विजयदशमी पर पंचांग गणना के बाद तिथि तय हुई। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचेगी।

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Tungnath temple doors to close for winter on november 6 doli to reach makku math on november 8  rudraprayag
तुंगनाथ मंदिर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आगामी छह नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी पर्व पर मक्कूमठ स्थित मर्कटेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 6 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 7 नवंबर को डोली भनकुन पहुंचेगी, जबकि 8 नवंबर को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल मर्कटेश्वर मंदिर, मक्कूमठ में विराजमान होगी। यहां शीतकाल के दौरान भगवान तुंगनाथ की पूजा-अर्चना संपन्न की जाएगी।

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