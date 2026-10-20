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मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप: कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, घर का किया घेराव

Tue, 20 Oct 2026 02:50 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: Heera Updated Tue, 20 Oct 2026 02:50 PM IST
सार

अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली और उनके घर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर मामले की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की।

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Congress staged a protest rally against Minister Rekha Arya for alleged corruption of Rs 210 crore in almora
कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर लगे 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।

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रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने रेखा आर्य के घर का घेराव किया और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपों को गंभीर बताते हुए इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

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प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूरे प्रकरण की जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और जनता को पूरे मामले की जानकारी मिलनी चाहिए।

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