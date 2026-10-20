मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप: कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, घर का किया घेराव

अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर लगे 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।

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रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने रेखा आर्य के घर का घेराव किया और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपों को गंभीर बताते हुए इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। विज्ञापन प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूरे प्रकरण की जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और जनता को पूरे मामले की जानकारी मिलनी चाहिए।

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