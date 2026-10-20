चकराता: पुरोड़ी में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी पर्यटकों की कार दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर

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पुलिस के अनुसार, मंगलवार को एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार में सवार दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय चकराता पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है।

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गंभीर घायल की पहचान मानस मोहन पुत्र धीरेन्द्र निवासी वार्ड नंबर 12, समस्तीपुर, बिहार के रूप में हुई है। वहीं, दूसरे घायल रवि प्रताप सिंह पुत्र राधे मोहन निवासी ग्राम मैनपुर नंबर एक, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश को सामान्य चोटें आई हैं।