बाल वीरता पुरस्कार: अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चे होंगे सम्मानित, 10 अक्तूबर तक करें आवदेन

अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राज्य बाल वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग के निदेशक बंशी लाल राणा के मुताबिक पुरस्कार के लिए 10 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन





ये भी पढे़ं...एक विलेन फिल्म जैसी वारदात: हत्या के पीछे की कहानी हर किसी को चौंका रही, तीन लोगों को उतार दिया मौत के घाट विज्ञापन



आवेदक को उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं, वीरता के समय बच्चे की आयु छह साल से अधिक और 18 साल से कम होनी चाहिए। वीरता एवं साहस का कार्य आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से पूर्व अधिकतम दो साल के भीतर होना चाहिए। एक ही घटना या एक ही कार्य के लिए एक बच्चे को एक से अधिक बार पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी घटना में वीर बालक की मृत्यु पर यह पुरस्कार माता, पिता को प्रदान किया जाएगा। आवेदक को उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं, वीरता के समय बच्चे की आयु छह साल से अधिक और 18 साल से कम होनी चाहिए। वीरता एवं साहस का कार्य आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से पूर्व अधिकतम दो साल के भीतर होना चाहिए। एक ही घटना या एक ही कार्य के लिए एक बच्चे को एक से अधिक बार पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी घटना में वीर बालक की मृत्यु पर यह पुरस्कार माता, पिता को प्रदान किया जाएगा।

विज्ञापन