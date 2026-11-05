उत्तराखंड: दिवाली पर बिजली आपूर्ति में नहीं आएगी बाधा, निर्बाध आपूर्ति के लिए अधिकारियों को देना होगा शपथपत्र

इस बार दिवाली पूरी तरह जगमग रखने के लिए यूपीसीएल ने कमर कस ली है। यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी ने बुधवार को समीक्षा बैठक की और निर्बाध बिजली आपूर्ति के सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को विद्युत व्यवधान न होने के संबंध में शपथपत्र भी देना होगा।

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