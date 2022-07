नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स के स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता फुटबाल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

Uttarakhand | CM Pushkar Singh Dhami felicitated the Gold and Bronze medal winners of the National Khelo Masters Games at his camp office earlier today. pic.twitter.com/BumHMqwHYX