उत्तराखंड: कैमरे चूके, सर्वर अटका, बिजली ने भी दिया झटका, बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस वसूली का सिस्टम बेहाल

प्रदेश की सड़कों पर बाहरी राज्यों के वाहनों की बढ़ती आवाजाही से सरकार को करोड़ों रुपये का ग्रीन सेस मिलना है, लेकिन वसूली का सिस्टम ही जवाब दे रहा है। कहीं कैमरों की नजर चूक रही है तो कहीं सर्वर में जगह की कमी से नंबर प्लेट की तस्वीरें प्रोसेस नहीं हो पा रहीं। बिजली गुल होने पर व्यवस्था ठप हो जाती है। नतीजा, फरवरी से सितंबर तक संभावित राजस्व के मुकाबले महज 20 करोड़ रुपये ही ग्रीन सेस के रूप में जमा हो सके हैं।

परिवहन विभाग ने फरवरी में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूलने की व्यवस्था लागू की थी। इसके लिए प्रदेश की 37 जगहों पर एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही कैमरा वाहन की नंबर प्लेट की तस्वीर लेता है। तस्वीर प्रोसेस होने के बाद वाहन के फास्टैग या उससे जुड़े बैंक खाते से निर्धारित राशि काटी जाती है।

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दो दिन तक ही रहता है फोटो डेटा

व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत फोटो डेटा के स्टोरेज को लेकर है। सर्वर में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण फिलहाल केवल दो दिन तक का डेटा रखा जा रहा है। इससे सभी वाहनों की तस्वीरों को समय पर प्रोसेस करने में परेशानी आ रही है। आईटीडीए स्तर पर प्रयास के बाद परिवहन विभाग ने अपना डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक संस्था के माध्यम से डेटा को क्लाउड पर ले जाने की तैयारी है। इसके अलावा कई स्थानों पर एक ही कैमरा कवरेज में वाहनों की तस्वीर लेता है।

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इसके दायरे से बाहर से गुजरने वाले वाहनों की फोटो नहीं मिल पाती। ऐसे स्थानों पर कैमरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर भी कैमरे काम नहीं कर पाते। अभी तक फरवरी से सितंबर तक करीब 20 करोड़ रुपये ही ग्रीन सेस के रूप में जमा हो सके हैं। पूरी क्षमता से व्यवस्था संचालित होने पर राजस्व इससे कई गुना अधिक हो सकता था। इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त शैलेष तिवारी ने बताया कि सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। बिजली जाने पर कैमरे संचालित हो इसकी व्यवस्था की जा रही है