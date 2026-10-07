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दिल्ली नहीं पहुंचे हरीश रावत: कुमारी सैलजा से मुलाकात टली, यात्रा को लेकर मिली चिट्टी पर देना था स्पष्टीकरण

Wed, 07 Oct 2026 09:11 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 07 Oct 2026 09:11 PM IST
सार

पार्टी के समानांतर कार्यक्रम ठीक नहीं है। हालांकि यात्रा से एक दिन पर हरीश रावत ने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर यात्रा को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। प्रभारी की चिट्टी पर उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए प्रभारी से मिलने का समय मांगा था।

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Uttarakhand Former CM Harish Rawat did not reach Delhi Today informed Kumari Selja
हरीश रावत और कुमारी सैलजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात टल गई। हरदा को धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर मिली चिट्टी पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए प्रभारी से मिलने का समय तय था।

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कुमाऊं क्षेत्र के जसपुर से हल्द्वानी तक धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा करने से पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को चिट्टी जारी कर यात्रा को निरस्त करने को कहा था। इसके पीछे प्रभारी ने तर्क दिया था कि पार्टी के समानांतर कार्यक्रम ठीक नहीं है। हालांकि यात्रा से एक दिन पर हरीश रावत ने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर यात्रा को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। प्रभारी की चिट्टी पर उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए प्रभारी से मिलने का समय मांगा था।
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बुधवार को शाम सात बजे मिलने का समय तय था लेकिन प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर हरिद्वार में पार्टी की रैली में पहुंची थीं। उधर, हरीश रावत हल्द्वानी में थे, उन्हें वहां से निकलने में देर हो गई और देर शाम तक गजरौला ही पहुंच पाए थे। समय पर दिल्ली न पहुंचने पर उन्होंने प्रभारी को सूचित कर दो दिन में दोबारा से समय देने की बात कही है।

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