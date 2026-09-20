फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   NSA and CDS conclude visit of Uttarakhand reviewed military activities and boosted soldiers morale

उत्तराखंड: एनएसए और सीडीएस का दौरा संपन्न, की सैन्य गतिविधियों की समीक्षा, सैनिकों का बढ़ाया मनोबल

Sun, 20 Sep 2026 04:45 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 20 Sep 2026 04:45 PM IST
विज्ञापन
NSA and CDS conclude visit of Uttarakhand reviewed military activities and boosted soldiers morale
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल - फोटो : ANI

लैंसडौन में आज एनएसए और सीडीएस ने युद्ध स्मारक पर पुष्प-चक्र अर्पित कर बलिदानियों का स्मरण किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र लैंसडौन में दो दिवसीय दौरा संपन्न हो गया।

विज्ञापन


दौरे का मुख्य उद्देश्य गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की गौरवशाली सैन्य परंपराओं का अवलोकन करना, सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और विभिन्न प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के साथ मेल-मिलाप करना था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed