उत्तराखंड: एनएसए और सीडीएस का दौरा संपन्न, की सैन्य गतिविधियों की समीक्षा, सैनिकों का बढ़ाया मनोबल

लैंसडौन में आज एनएसए और सीडीएस ने युद्ध स्मारक पर पुष्प-चक्र अर्पित कर बलिदानियों का स्मरण किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र लैंसडौन में दो दिवसीय दौरा संपन्न हो गया।

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दौरे का मुख्य उद्देश्य गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की गौरवशाली सैन्य परंपराओं का अवलोकन करना, सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और विभिन्न प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के साथ मेल-मिलाप करना था।