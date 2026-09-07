उत्तराखंड: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेसवार्ता, एसआईआर की तिथि बढ़ाई, अब 28 सितंबर तक होगी सुनवाई

उत्तराखंड: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेसवार्ता, एसआईआर की तिथि बढ़ाई, अब 28 सितंबर तक होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 07 Sep 2026 05:28 PM IST
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उत्तराखंड में एसआईआर की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले सुनवाई की तिथि 13 सितंबर तक थी। अब इसे बढ़ाकर 28 सितंबर तक कर दिया गया है। तीन अक्तूबर को नई मतदाता सूची जारी होगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेसवार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में 24,30,387 में से 99.96% नोटिस सुनवाई पूरी हो चुकी है। नाम जोड़ने के 1,37,146 आवेदन मिले थे व नाम कटने के 1,30,382 आवेदन आए। कहा कि हमारा मकसद 24 लाख नोटिस डिस्पोज करना है।
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