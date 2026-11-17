प्रदेश में एक दिसंबर से विनम्रता से घर-घर जनगणना की जाएगी लेकिन अगर इस दौरान टीम के साथ किसी ने बदतमीजी, मारपीट की या सवालों की जानकारी देने में आनाकानी की तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है। भवन गणना के दौरान देहरादून में प्रगणक पर कुत्तों के हमले समेत कई घटनाएं सामने आने के बाद जनगणना में उनकी सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

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मंगलवार को निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव और सचिव जनगणना दीपक कुमार ने जनगणना भवन में प्रेस वार्ता की। निदेशक इवा श्रीवास्तव ने बताया कि द्वितीय चरण में 30 नवंबर तक डिजिटल स्व-गणना चल रही है। एक दिसंबर से चार जनवरी के बीच घर-घर जनगणना का काम होगा। प्रथम चरण में जब घर-घर भवन गणना चल रही थी तो प्रदेश में कई जगहों पर प्रगणकों के साथ घटनाएं सामने आईं थीं। देहरादून में तो एक प्रगणक पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। निदेशक इवा श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार पहले से ही इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस क्षेत्र में घर-घर जनगणना शुरू होगी, वहां के प्रगणक और पुलिस थाने आपस में संपर्क में रहेंगे। कहीं कोई दुर्व्यवहार या मारपीट, जनगणना में असहयोग जैसी घटना हुई तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।यह प्राथमिकी चार्ज अधिकारी (नगर निगम में एसएनए, पालिका-नगर पंचायतों में ईओ, ग्राम पंचायतों में तहसीलदार, बीडीओ) की ओर से कराई जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-11 के तहत जनगणना के काम में बाधा डालना, मारपीट करना, सही जानकारी देने से इनकार करना या ड्यूटी में खलल डालना कानूनी अपराध है। दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में संयुक्त निदेशक एसएस नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, आरके बनवारी, सहायक निदेशक संजीव कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अंजू आजाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।