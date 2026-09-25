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देहरादून: भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, सतर्क रहने की अपील

Fri, 25 Sep 2026 11:38 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 25 Sep 2026 11:38 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी की पहचान का दुरुपयोग कर साइबर ठगी की कोशिश सामने आई है। फर्जी प्रोफाइल से लोगों से संपर्क कर व्हाट्सएप नंबर मांगे जा रहे हैं और खरीद-बिक्री से जुड़े संदेश भी भेजे जा रहे हैं।

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Uttarakhand BJP Leader Phanindranath Fake Facebook Account Created Using Name and Photo Cyber Fraud Alert
फणीन्द्रनाथ शर्मा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
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उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर अज्ञात साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया। इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट और संदेश भेजकर व्हाट्सएप नंबर मांगे जा रहे हैं, साथ ही सामान की खरीद-बिक्री से जुड़े संदिग्ध मैसेज भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

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मामले का संज्ञान लेते हुए फणींद्रनाथ शर्मा ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फर्जी अकाउंट से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं, मित्रों और आमजन से ऐसे किसी भी संदेश का जवाब न देने, व्यक्तिगत जानकारी व व्हाट्सएप नंबर साझा न करने तथा किसी भी तरह के लेन-देन से बचने की अपील की है। साथ ही, उक्त फर्जी अकाउंट को तुरंत रिपोर्ट और ब्लॉक करने का आग्रह किया है।

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