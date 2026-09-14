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Dehradun News: नाबालिग पर आपत्तिजनक टिप्पणी, उर्मिला नामजद

Mon, 14 Sep 2026 02:35 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:35 AM IST
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Urmila named in case regarding offensive remarks
सोशल मीडिया पर नाबालिग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उर्मिला सनावर के खिलाफ पटेलनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस मामले के साथ ही उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ गई है। इससे पहले नेहरू कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ दो और डालनवाला थाने में एक मामला दर्ज है।पटेलनगर पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 10 सितंबर को उर्मिला सनावर ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री की प्रोफाइल फोटो को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आरोप है कि इसके बाद उनके मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी फेसबुक पर पोस्ट की गई। मामला यहीं नहीं रुका। उर्मिला सनावर के समर्थक ने फेसबुक पर नई आईडी बनाकर नाबालिग बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। टिप्पणी में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शिकायत में उर्मिला सनावर के समर्थक पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि फोन पर उन्हें और उनके बच्चों को जान से मरवाने की धमकी दी गई। पटेलनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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