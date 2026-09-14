Dehradun News: वार्ड की बदहाली का वीडियो सामने आया, अस्पताल प्रबंधन ने शुरू कराई पड़ताल

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राधा राजेश्वरी नाम की युवती ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें दावा किया गया है कि डेंगू से पीड़ित मरीज को सामान्य मरीजों के बीच रखा गया था। मरीज की समुचित देखभाल नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। बाद में मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई है। विज्ञापन



वीडियो वायरल होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कराई है। डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल के अनुसार, वीडियो एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें दिखाई गई व्यवस्थाओं और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है। विज्ञापन विज्ञापन

राधा राजेश्वरी नाम की युवती ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें दावा किया गया है कि डेंगू से पीड़ित मरीज को सामान्य मरीजों के बीच रखा गया था। मरीज की समुचित देखभाल नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। बाद में मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई है।वीडियो वायरल होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कराई है। डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल के अनुसार, वीडियो एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें दिखाई गई व्यवस्थाओं और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है।

दून अस्पताल के एक वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में वार्ड की सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति और मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे कंबलों की हालत दिखाई गई है। इसके अलावा मरीजों की देखभाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।