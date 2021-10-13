Dehradun News: जमीन धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

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जमीन धोखाधड़ी के मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओ अमित शर्मा ने बताया कि वसुंधरा एनक्लेव निवासी सचिन चंद ने सत्यम पुंडीर के खिलाफ उनके मृत पिता नाम पर जाली दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद इस जमीन पर कब्जा भी ले लिया था। मामले में गत 30 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। इस मामले की विवेचना सीओ सहसपुर अनुज कुमार को सौंपी गई। जांच में त्यागी रोड निवासी दिलीप कुमार गुप्ता और महारानी बाग निवासी कर्म दास की मुख्य आरोपी सत्यम पुंडीर के साथ मिलकर धोखाधड़ी में संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने दोनों को सोमवार को उनके घर से गिरफ्तार किया। दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।