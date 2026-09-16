उत्तराखंड: पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा, गतिविधियों पर निगरानी के लिए बनेंगी सेल

सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टर बना रहे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई है। इसके लिए इंटेलीजेंस राज्य और जिला स्तर पर सोशल मीडिया निगरानी सेल का गठन करेगी। ताकि, प्रदेश में भट्टी के नेटवर्क को पनपने से रोका जा सके। इंटेलीजेंस की बैठक में अब तक इस नेटवर्क के बारे में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष निगरानी बरते के निर्देश दिए गए।

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