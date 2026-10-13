Dehradun News: अनियंत्रित होकर सीएससी केंद्र में घुसा ट्रक, दो की जान बची

संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मावाला चौक पर मंगलवार सुबह करीब पांच बजे एक अनियंत्रित ट्रक सीएससी केंद्र के शीशे को तोड़ते हुए भीतर घुस गया। ट्रक की टक्कर से केंद्र में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय केंद्र में संचालक समेत दो लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि ट्रक दर्रारीट से धर्मावाला की ओर आ रहा था। धर्मावाला चौक के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे सीएससी केंद्र के अंदर घुस गया। केंद्र में रखे फर्नीचर से टकराने के बाद ट्रक रुक गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना भवन के इस्लामपुर बैशाखी गांव निवासी ट्रक चालक आसिफ का कहना है कि उसे नींद की झपकी आ गई थी। इसके कारण वाहन अनियंत्रित हुआ। ट्रक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है। कोतवाली प्रभारी के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर घटना की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।