Dehradun News: फुटबॉल में ट्रिनिटी हाईस्कूल उपविजेता, अर्णव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:01 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:01 PM IST
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सेलाकुई। धूलकोट स्थित ट्रिनिटी हाईस्कूल की फुटबॉल टीम ने सीबीएसई सहोदया फुटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता रही। टीम के अर्णव कांत को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया।
टीम में अर्णव कांत, अंशुमान राठौर, सारांश यादव, अनमोल पंवार, देवांश चौहान, प्रद्युम्न रावत, श्रेयांक थापा, अध्ययन चौहान, आरव सिंह, अनुज नेगी, आकर्ष पंवार, आदित्य खोलिया, कौशल, कृष्ण पाल, देव उपाध्याय और अभिज्ञान पुंडीर शामिल थे। खिलाड़ियों ने कोच प्रदीप कुमार और आरव के मार्गदर्शन में बेहतरीन टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया। स्कूल की निदेशक संगीता और प्रधानाचार्या विनीता छेत्री ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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टीम में अर्णव कांत, अंशुमान राठौर, सारांश यादव, अनमोल पंवार, देवांश चौहान, प्रद्युम्न रावत, श्रेयांक थापा, अध्ययन चौहान, आरव सिंह, अनुज नेगी, आकर्ष पंवार, आदित्य खोलिया, कौशल, कृष्ण पाल, देव उपाध्याय और अभिज्ञान पुंडीर शामिल थे। खिलाड़ियों ने कोच प्रदीप कुमार और आरव के मार्गदर्शन में बेहतरीन टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया। स्कूल की निदेशक संगीता और प्रधानाचार्या विनीता छेत्री ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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