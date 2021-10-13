Dehradun News: जेबीआईटी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण दास सिंघल को श्रद्धांजलि
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
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देहरादून। जेबीआईटी के पूर्व छात्र समाजसेवी श्रेय मल्लिक ने शिक्षाविद लक्ष्मण दास सिंघल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंघल जेबीआईटी के पूर्व अध्यक्ष थे। मल्लिक ने सिंघल को याद करते हुए कहा कि वे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने छात्रों को हर संभव मदद भी की। सिंघल का जीवन शिक्षा और सामाजिक हितों के प्रति समर्पित था। उन्होंने कहा कि सिंघल सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। मल्लिक ने खुशी जताई कि सिंघल के पुत्र संदीप सिंघल भी पिता की नीतियों पर चल रहे हैं। ब्यूरो
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