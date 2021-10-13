Dehradun News: पहाड़ों ने खींचा सैलानियों का रेला, होटल-होम स्टे फुल

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मानसून की बेरुखी के बाद अक्तूबर के पहले सप्ताहांत में चकराता एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो उठा। गांधी जयंती के अवकाश के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से शुक्रवार शाम से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और रेस्टोरेंट कारोबार में भी रौनक लौट आई। सप्ताहांत के लिए अधिकांश ठिकाने फुल रहे।जुलाई और अगस्त में लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते चकराता में इक्का-दुक्का पर्यटक ही पहुंच रहे थे। इससे पर्यटन कारोबारियों में मायूसी थी। अब मौसम साफ होने और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।पर्यटकों ने टाइगर फॉल, मोईला टॉप, कोटी कनासर, बुग्याल, रामताल गार्डन, नवीन चकराता, लोखंडी, जाड़ी, बैराटखाई, चिरमिरी टॉप और चुरानी समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया। प्राकृतिक सुंदरता के बीच पर्यटकों ने खूब आनंद लिया और यादगार पलों को मोबाइल कैमरों में कैद किया। चकराता छावनी बाजार में भी दिनभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रही।होटल व्यवसायी अमित जोशी, दिगंबर सिंह चौहान, विवेक अग्रवाल, अनिल तोमर, रघुवीर सिंह, वरुण सिंह और अनुपम तोमर ने बताया कि जून में अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश से कारोबार प्रभावित रहा। हालांकि अब अक्तूबर में मौसम खुलने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, नोएडा समेत विभिन्न स्थानों से पर्यटक पहुंच रहे हैं।संवाद न्यूज एजेंसीचकराता। मानसून की बेरुखी के बाद अक्तूबर के पहले सप्ताहांत में चकराता एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो उठा। गांधी जयंती के अवकाश के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से शुक्रवार शाम से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और रेस्टोरेंट कारोबार में भी रौनक लौट आई। सप्ताहांत के लिए अधिकांश ठिकाने फुल रहे।जुलाई और अगस्त में लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते चकराता में इक्का-दुक्का पर्यटक ही पहुंच रहे थे। इससे पर्यटन कारोबारियों में मायूसी थी। अब मौसम साफ होने और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।पर्यटकों ने टाइगर फॉल, मोईला टॉप, कोटी कनासर, बुग्याल, रामताल गार्डन, नवीन चकराता, लोखंडी, जाड़ी, बैराटखाई, चिरमिरी टॉप और चुरानी समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया। प्राकृतिक सुंदरता के बीच पर्यटकों ने खूब आनंद लिया और यादगार पलों को मोबाइल कैमरों में कैद किया। चकराता छावनी बाजार में भी दिनभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रही।होटल व्यवसायी अमित जोशी, दिगंबर सिंह चौहान, विवेक अग्रवाल, अनिल तोमर, रघुवीर सिंह, वरुण सिंह और अनुपम तोमर ने बताया कि जून में अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश से कारोबार प्रभावित रहा। हालांकि अब अक्तूबर में मौसम खुलने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, नोएडा समेत विभिन्न स्थानों से पर्यटक पहुंच रहे हैं।