फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Torrential rainfall Daily life disrupted in Pachwadun-Jaunsar; biting cold sets in wall collapses in Chakrata

झमाझम बारिश: पछवादून-जौनसार में जनजीवन अस्त-व्यस्त, कड़ाके की ठंड का अहसास, चकराता में ढही दीवार

Sun, 27 Sep 2026 09:44 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर/कालसी/चकराता/त्यूणी
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर/कालसी/चकराता/त्यूणी Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 27 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

बारिश के कारण विकासनगर, हरबर्टपुर, सहसपुर और सेलाकुई समेत जौनसार-बावर के कालसी, साहिया, चकराता व त्यूणी में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए।

विज्ञापन
Torrential rainfall Daily life disrupted in Pachwadun-Jaunsar; biting cold sets in wall collapses in Chakrata
बारिश से दीवार ढही - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पछवादून और जौनसार-बावर क्षेत्र में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को अभी से कड़ाके की सर्दी का अहसास होने लगा है। वहीं, चकराता के कैलाना छावनी क्षेत्र में बारिश के चलते सड़क किनारे बनी एक सुरक्षा दीवार भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

विज्ञापन


शनिवार सुबह करीब आठ बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार रात तक लगातार जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के कारण विकासनगर, हरबर्टपुर, सहसपुर और सेलाकुई समेत जौनसार-बावर के कालसी, साहिया, चकराता व त्यूणी में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए।
विज्ञापन


पहाड़ी क्षेत्रों के बाजारों में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। रविवार का अवकाश होने के कारण नौकरीपेशा लोगों ने तो घरों में राहत की सांस ली, लेकिन खेती-किसानी और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस बारिश से मैदानी क्षेत्रों में जहां गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आफत की बारिश: चारधाम यात्रा और फूलों की घाटी रही बंद, 136 पर्वतारोही फंसे; दो उड़ानें डायवर्ट, एक की मौत

कैलाना में पुश्ता ढहने से सहमे ग्रामीण
लगातार बारिश के चलते रविवार को चकराता छावनी क्षेत्र के कैलाना के पास सड़क किनारे बनी एक सुरक्षा दीवार (पुश्ता) अचानक ढह गई। दीवार का मलबा सड़क पर फैलने से वाहन सवारों और राहगीरों की आवाजाही बाधित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश से मिट्टी दरकने लगी है, जिससे संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और पुश्ते ढहने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed