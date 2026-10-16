Dehradun News: रेस्टोरेंट और दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाने पर तीन गिरफ्तार

विज्ञापन

रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि 15 अक्तूबर की शाम रायपुर थाना पुलिस ने मालदेवता क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें इट्स फोर यू रेस्टोरेंट के संचालक अभिषेक डबराल (26) निवासी रेस्टोरेंट परिसर, मालदेवता और रावत रेस्टोरेंट एवं फास्ट फूड से जुड़े खेम सिंह (35) निवासी मारुति विहार, रायपुर शामिल हैं। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।वहीं, वसंत विहार थाना पुलिस ने 15 अक्तूबर को बल्लीवाला स्थित एक दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में विनोद कुमार (39) निवासी शास्त्रीनगर खाला, वसंत विहार को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा, रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिले 14 लोगों को पुलिस थाने ले गई। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसपी सिटी शेखर सुयाल ने कहा कि अवैध रूप से शराब पिलाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।