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उत्तराखंड: दिल्ली में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, की निष्पक्ष जांच की मांग

Fri, 16 Oct 2026 09:02 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 16 Oct 2026 09:02 PM IST
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Ankita Bhandari parents met with senior CBI officials in Delhi demanded an impartial investigation
सीबीआई के अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के परिजन - फोटो : अमर उजाला

अंकिता भंडारी के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी व माता सोनी देवी ने आज सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उन्होंने प्रकरण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें प्रकरण के सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण करते हुए विवेचना निष्पक्ष एवं न्यायसंगत ढंग से करने का आश्वासन दिया।

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