उत्तराखंड: 14 और 15 नवंबर को होगी तीसरी पक्षी गणना, प्रदेश के सभी 13 जिलों में होंगे आयोजन

आसन रामसर साइट व इसके आसपास के इलाकों के साथ उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों और उनकी मौजूदगी का दस्तावेजीकरण करने के लिए तीसरी उत्तराखंड पक्षी गणना का आयोजन 14 और 15 नवंबर को किया जाएगा। प्रदेश के सभी 13 जिलों में होने वाले इस दो दिवसीय आयोजन में सामूहिक पक्षी अवलोकन, बर्ड वॉक समेत अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागियों को अपने अवलोकन की चेकलिस्ट 23 नवंबर तक वैश्विक ई-बर्ड पोर्टल पर जमा करनी होगी।

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उत्तराखंड में वर्ष 2024 में पहली राज्यव्यापी पक्षी गणना आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश में ज्ञात 729 प्रजातियों में से 399 प्रजातियों के पक्षियों का अभिलेखन किया गया था। इसके लिए ई-बर्ड पोर्टल पर 662 चेकलिस्ट जमा हुई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2025 में आयोजित दूसरी गणना में प्रतिभागियों ने 1320 चेकलिस्ट के माध्यम से 408 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया। गणना की आयोजक समिति के सदस्य व पूर्व मुख्य वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, पिंकी गुप्ता व संजय सोंधी ने बताया इस वर्ष की गणना के लिए अब तक 90 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। विज्ञापन



UK Top News: उर्मिला के नार्को टेस्ट को मंजूरी, दून में प्रवासी सम्मेलन, ट्रेनों में भीड़, किशोरी से दुष्कर्म उत्तराखंड में वर्ष 2024 में पहली राज्यव्यापी पक्षी गणना आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश में ज्ञात 729 प्रजातियों में से 399 प्रजातियों के पक्षियों का अभिलेखन किया गया था। इसके लिए ई-बर्ड पोर्टल पर 662 चेकलिस्ट जमा हुई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2025 में आयोजित दूसरी गणना में प्रतिभागियों ने 1320 चेकलिस्ट के माध्यम से 408 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया। गणना की आयोजक समिति के सदस्य व पूर्व मुख्य वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, पिंकी गुप्ता व संजय सोंधी ने बताया इस वर्ष की गणना के लिए अब तक 90 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

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