Dehradun News: पटाखों के धुएं और ठंड से बढ़ी सांस के मरीजों की परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। दिवाली के बाद पटाखों के धुएं और तापमान में गिरावट का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। उप जिला अस्पताल में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और टीबी से ग्रसित रोजाना औसतन 40 मरीज अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकांश पीड़ितों को सांस फूलने, खांसी व छाती में दर्द की समस्या है।छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. अतुल उपाध्याय के अनुसार, पटाखों से निकलने वाला धुआं और उसमें मौजूद सूक्ष्म कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इससे सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न हो सकती है। वहीं, ठंडी हवा के संपर्क में आने से सांस की नलियों में संकुचन बढ़ता है। इसका असर अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों पर अधिक पड़ता है। ऐसे मरीजों को सांस फूलने, सीने में जकड़न, लगातार खांसी और घरघराहट की समस्या हो सकती है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस के मरीजों की परेशानी भी बढ़ सकती है।मास्क पहनें, ठंडी हवा और धुएं से बचेंडॉ. उपाध्याय बताते हैं कि सांस के मरीज सुबह और देर शाम ठंड के समय बाहर निकलने से बचें। जरूरी होने पर मास्क पहनें और नाक-मुंह को कपड़े से ढककर रखें। धूल, धुएं और अधिक प्रदूषण वाले स्थानों से दूरी बनाएं। चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दवाएं और इनहेलर लेते रहें। बिना परामर्श दवाएं बंद न करें। पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें और गुनगुना पानी पीते रहें। सांस अधिक फूलने, सीने में तेज दर्द या ऑक्सीजन स्तर गिरने पर तत्काल अस्पताल पहुंचें।