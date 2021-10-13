Dehradun News: कॉलेज में प्रवेश के लिए तीसरी और सातवीं मेरिट सूची जारी

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जारी सूची के अनुसार बीएससी पीसीएम प्रथम सेमेस्टर की सातवीं मेरिट सूची में पांच और बीबीए प्रथम सेमेस्टर की सातवीं मेरिट सूची में भी पांच विद्यार्थियों के नाम हैं। वहीं रसायन विज्ञान की तीसरी मेरिट सूची में 10, एमए हिंदी में पांच, एमए अंग्रेजी में तीन, राजनीति विज्ञान में छह और एमकॉम में 12 विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिला है। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रवेश लेने की अपील की है। महाविद्यालय के प्राचार्य डीएस नेगी ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल विद्यार्थियों को 21 सितंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विज्ञापन

जारी सूची के अनुसार बीएससी पीसीएम प्रथम सेमेस्टर की सातवीं मेरिट सूची में पांच और बीबीए प्रथम सेमेस्टर की सातवीं मेरिट सूची में भी पांच विद्यार्थियों के नाम हैं। वहीं रसायन विज्ञान की तीसरी मेरिट सूची में 10, एमए हिंदी में पांच, एमए अंग्रेजी में तीन, राजनीति विज्ञान में छह और एमकॉम में 12 विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिला है। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रवेश लेने की अपील की है। महाविद्यालय के प्राचार्य डीएस नेगी ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल विद्यार्थियों को 21 सितंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची जारी की गई है। बीएससी पीसीएम और बीबीए की सातवीं तथा रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और एमकॉम की तीसरी मेरिट सूची जारी हुई है। सूची में कुल 46 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। चयनित विद्यार्थियों को 21 सितंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश लेना होगा।