Dehradun News: 20 मीटर सड़क छोड़ बाकी गड्ढे भरे, अब भी खतरे का सफर

- दोपहिया चालकों के लिए जोखिम भरा हुआ बदहाल हिस्सा, जल्द मरम्मत की मांगविकासनगर। हरबर्टपुर-ढकरानी रोड पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क खराब होने के कारण जहां वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है वहीं, दुर्घटना का खतरा भी बना है। कुछ दिन पहले प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क के गड्ढों को भरने का काम शुरू किया था। इस दौरान अधिकांश गड्ढों को भर दिया गया लेकिन करीब 20 मीटर हिस्से को छोड़ दिया गया है।छोड़े गए हिस्से में सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इसके साथ ही सड़क के किनारे भी क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह हिस्सा जोखिम भरा बना है। ढालीपुर निवासी इकराम, ढकरानी निवासी कुर्बान अली, मुस्तकीम आदि का कहना है सड़क के गड्ढों को भरने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने तत्काल काम शुरू कराया और अधिकांश गड्ढे भर भी दिए गए लेकिन सड़क का यह हिस्सा अब भी बदहाल है। उन्होंने विभाग से जल्द ही शेष हिस्से की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि वाहन चालकों को परेशानी से निजात मिल सके और दुर्घटनाओं की आशंका को टाला जा सके। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु नौटियाल ने बताया गड्ढों को भरने का काम अभी चल रहा है, जल्दी ही सड़क को ठीक कर लिया जाएगा।