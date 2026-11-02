फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Road for three villages to be built at a cost of two crore

Dehradun News: दो करोड़ से बनेगी तीन गांवों की सड़क, गड्ढों से मिलेगी राहत

Mon, 02 Nov 2026 06:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 02 Nov 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
Road for three villages to be built at a cost of two crore
- त्योहारी सीजन में लोनिवि ने शुरू कराया पैचवर्क, जल्द होगा सड़क का डामरीकरण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। क्षेत्र के ग्राम बादामावाला, पश्चिमीवाला और छोटूवाला के ग्रामीणों को जल्द ही जर्जर सड़क से राहत मिलने वाली है। तीनों गांवों की सड़क के डामरीकरण के लिए करीब दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। वहीं, त्योहारों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने सड़क को गड्ढामुक्त करने के लिए काम भी शुरू करा दिया है।

रविवार देर शाम शुरू हुआ गड्ढे भरने का कार्य सोमवार सुबह से फिर जारी रहा। लंबे समय से सड़क पर बने गड्ढों के कारण ग्रामीणों और रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। त्योहारों के दौरान सड़क पर आवागमन बढ़ने के चलते विभाग की ओर से गड्ढों को भरने का काम कराया जा रहा है, ताकि लोगों को फिलहाल राहत मिल सके।
विज्ञापन


लोनिवि के सहायक अभियंता नरेंद्र गौड़ ने बताया कि तीनों गांवों की सड़क के नवनिर्माण का कार्य स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही शासनादेश जारी होने के बाद सड़क का नए सिरे से निर्माण शुरू कराया जाएगा। ग्रामीण राहुल चौहान, अंशुल नेगी और रोहन राणा ने बताया कि सड़क की मरम्मत का कार्य शुरु होने पर इलाके में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed