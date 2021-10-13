एसआईआर में कांग्रेस का नाम काटे जाने का झूठ हुआ बेनकाब : भाजपा

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भाजपा अध्यक्ष ने तंज कसा कि एसआईआर के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस के नौ लाख नाम हटाने के झूठ की पोल खुल गई। कहा कि कांग्रेस जनसमर्थन खो चुकी है। इसलिए अब वह सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर जनता के सामने पेश करने का असफल प्रयास कर रही है। कांग्रेस 9.31 लाख वोटरों के नाम काटे जाने का अनर्गल प्रचार कर रही है, जबकि उसकी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार कर कहा, प्रक्रिया के दौरान पाया गया कि अधिकांश नाम मृत, स्थान परिवर्तन या डुप्लीकेट श्रेणी के थे। क्योंकि जिन 9.31 लाख लोगों के नाम हटने को काटने का झूठ बताकर पेश किया जा रहा है। उनमें प्रदेश में 1.24 लाख से अधिक मतदाता तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि जो लोग अब दुनिया में ही नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे रखा जा सकता है।इसी तरह मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए 61 हजार से अधिक मल्टीपल या डुप्लीकेट नामों को हटाना बेहद अनिवार्य था। कहा कि फॉर्म-7 के तहत कुल 96,704 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से गहन जांच के बाद 89,182 आवेदनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। यानी प्रदेश के कुल 71 लाख 58 हजार 949 पंजीकृत मतदाताओं में से फॉर्म-7 के माध्यम से नियमानुसार मात्र 7,522 लोगों के ही नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस षड्यंत्र को भली-भांति समझ चुकी है और उसके बहकावे में नहीं आने वाली है।