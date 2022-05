{"_id":"6280157a146d416d9b7777f0","slug":"the-audience-danced-on-the-songs-of-sufi-singer-kailash-kher-the-performance-of-shiv-tandav-made-the-music-festival-colorful","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमृत महोत्सव : सूफी गायक कैलाश खेर के गीतों पर झूमे दर्शक, शिव तांडव की प्रस्तुति ने संगीत महोत्सव को किया रंगीन ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 May 2022 04:44 AM IST