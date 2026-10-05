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Dehradun News: शिक्षकों को पढ़ाया जीवन कौशल का पाठ

Mon, 05 Oct 2026 05:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:56 PM IST
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Teachers Taught Lessons in Life Skills
देहरादून। एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में सोमवार को जीवन कौशल विषय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के 60 से अधिक शिक्षकों को जीवन कौशल का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों में जीवन कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए प्रभावी रणनीतियों से उन्हें परिचित कराना था।
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डॉ. पूजा नैथानी और नवनीत ने संवादात्मक चर्चाओं, गतिविधियों और उदाहरणों के माध्यम से जीवन कौशल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावी संवाद, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों की बारीकियां बताई। साथ ही शिक्षकों को इन कौशलों को कक्षा शिक्षण और विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने के व्यावहारिक तरीकों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक डॉ. पंकज होलकर, प्रधानाचार्य प्रदीप गौड़ समेत शिक्षक मौजूद रहे।
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