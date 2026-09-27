Dehradun News: 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने खेल प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग

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प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल प्रतिभा को मंच देना और विद्यार्थियों में अनुशासन व टीम भावना को बढ़ावा देना था। वीएमएसबी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. राजेश उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। रजिस्ट्रार ने कहा कि खेल शारीरिक शक्ति के साथ-साथ जीवन में अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। संवाद विज्ञापन

प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल प्रतिभा को मंच देना और विद्यार्थियों में अनुशासन व टीम भावना को बढ़ावा देना था। वीएमएसबी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. राजेश उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। रजिस्ट्रार ने कहा कि खेल शारीरिक शक्ति के साथ-साथ जीवन में अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। संवाद

वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतर महाविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड के विभिन्न संस्थानों से 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने पावरलिफ्टिंग, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस में भाग लिया।