डाॅ. रावत ने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों के संचालन व छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने को कहा, उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में छात्र-छात्राएं नहीं आते हैं तो उनके स्थान पर शिक्षकों व कर्मचारियों को छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। ताकि छात्रावास का सदुपयोग किया जा सके।



विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने कहा, राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार ने मुफ्त टैबलेट दिए जाने का निर्णय लिया गया है, विभाग इसके लिए शासन को शीघ्र प्रस्ताव भेजे। उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ने से 407 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।



बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरूषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. एएस. उनियाल, संयुक्त निदेशक डाॅ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर, दीपक कुमार, विधि अधिकारी डाॅ बीसी चौबे आदि मौजूद रहे।