Dehradun News: दो एएसआई और 19 दरोगाओं के एसएसपी ने किए तबादले

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आदेश के अनुसार दरोगा दुर्गेश कोठियाल को बसंत विहार से कैंट, ओमप्रकाश को कैंट से बसंत विहार, मनोहर सिंह रावत को डोईवाला से नेहरू कॉलोनी और राजीव धारीवाल को सहसपुर से बसंत विहार भेजा गया है। मुकेश थलेड़ी को चौकी आईएसबीटी ऋषिकेश से पटेलनगर, प्रवीण पुंडीर को सहसपुर से पटेलनगर और प्रमोद शाह को पटेलनगर से कोतवाली नगर भेजा गया है। दरोगा दिनेश चमोली को पुलिस लाइन से चौकी आईएसबीटी ऋषिकेश, रवि प्रसाद कवी को प्रेमनगर से एसआईएस शाखा और अमन चड्ढा को कोतवाली नगर से एसआईएस शाखा भेजा गया है। सोमवीर को एसआईएस शाखा से रायपुर और जसपाल गुसाईं को एसआईएस शाखा से सहसपुर भेजा गया है।इसके अलावा मुकेश नेगी को बसंत विहार से ऋषिकेश, विनेश कुमार को चौकी त्रिवेणीघाट से चौकी एम्स ऋषिकेश, देवेंद्र पंवार को चौकी एम्स ऋषिकेश से चौकी त्रिवेणीघाट, सचिन पुंडीर को पुलिस लाइन से डोईवाला, मुकेश कुमार को प्रेमनगर से रायवाला, जगदंबा प्रसाद को रायवाला से प्रेमनगर और चंद्रशेखर नौटियाल को विकासनगर से प्रेमनगर भेजा गया है। एएसआई देवेंद्र नेगी को पुलिस लाइन से पटेलनगर और एएसआई मनमोहन को पुलिस लाइन से क्लेमेंटटाउन भेजा गया है। वहीं, अजय प्रकाश भट्ट का विकासनगर से कैंट किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।