Dehradun News: नर्सिंग भर्ती प्रकरण की जांच तेज करने की मांग

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इस पर नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि मामले में पकड़े गए लोगों के संबंध में जांच किस स्तर तक पहुंची है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही, जिन लोगों द्वारा रुपये दिए जाने की बात सामने आई है, उनकी भूमिका की भी जांच हो। एसपी सिटी ने विवेचना अधिकारी से बातचीत की।

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देहरादून। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में कथित लेनदेन और अनियमितताओं के मामले की जांच तेज करने की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई और विवेचना की प्रगति की जानकारी देने की मांग भी की।