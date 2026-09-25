Dehradun News: गोरखाली सुधार सभा का सहायता दल पहुंचा नेपाल

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वहां पहुंचकर राहत कार्य के दौरान टीम ने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों की वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। पीड़ितों से सीधे बात कर उनकी व्यथा और कठिनाइयों को समझा गया। पुनर्वास के लिए आई विषमताओं और जरूरतों की सटीक जानकारी के बाद स्थानीय स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जरूरतमंदों को आपदा राहत सामग्री किट वितरित की गई। टीम ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी दौरा किया और अपनी टीम के साथ लगभग 400 आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। गोरखाली सुधार सभा की मीडिया प्रभारी प्रभा शाह ने बताया कि टीम आगामी कुछ दिनों तक नेपाल में रहकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सहायता कार्य जारी रखेगी। इस सहायता दल में गोरखा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री अभिषेक शाही, भाजपा दुर्गा मल्ल मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, समाजसेवी टेकू मगर, सूबेदार डम्मर थापा, शाखा अध्यक्ष शंकर थापा, शमशेर थापा, पूर्व प्रधान लव तमांग और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।

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देहरादून। नेपाल में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए गोरखाली सुधार सभा का आठ सदस्यीय सहायता दल नेपाल पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। टीम का नेतृत्व गोरखाली सुधार सभा के केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने किया।