Dehradun News: 5.58 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

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विकासनगर। कोतवाली क्षेत्र के कुंजा ग्रांट निवासी इश्तकार को पुलिस ने 5.58 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि शनिवार रात पुलिस देहरादून-पांवटा राजमार्ग से कुंजा जाने वाले मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के पास चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से स्मैक बरामद हुई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए स्मैक बेचता है। उसने स्मैक स्थानीय महिला से खरीदने की बात कही। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में आबकारी अधिनियम और वर्ष 2020 में गोवंश संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भी प्राथमिकी दर्ज है। संवाद