सिडकुल घोटाला : अधिकारियों को मिला था 12 प्रतिशत कमीशन, एसआईटी और तकनीकी कमेटी की जांच में खुलासा

{"_id":"608f78228ebc3ebf423bec31","slug":"sidcul-scam-in-uttarakhand-officers-get-12-percent-commission","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u0921\u0915\u0941\u0932 \u0918\u094b\u091f\u093e\u0932\u093e : \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u093e \u0925\u093e 12 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u092e\u0940\u0936\u0928,\u00a0\u090f\u0938\u0906\u0908\u091f\u0940 \u0914\u0930 \u0924\u0915\u0928\u0940\u0915\u0940 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}

दीप चंद्र बेलवाल, अमर उजाला, रुद्रपुर Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 03 May 2021 09:56 AM IST