Dehradun News: तहसील दिवस में फरियादियों का टोटा, चकराता-त्यूणी में नहीं आईं एक भी शिकायत

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तहसील दिवस के अवसर पर विकासनगर तहसील सभागार में तहसीलदार विवेक रजौरी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ। यहां विभिन्न विभागों से संबंधित 21 शिकायतें सामने आईं। इनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि पांच शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा गया। इसी प्रकार से कालसी तहसील में उप जिलाधिकारी प्रेमलाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ।यहां राजस्व विभाग से संबंधित चार शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उधर चकराता तहसीलदार सुशीला कोठियाल और त्यूणी में राजस्व निरीक्षक सेवराम शर्मा की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ। दोनों तहसीलों में कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। अधिकारी फरियादियों का इंतजार करके वापस लौट गए।इस दौरान नायब तहसीलदार राजेंद्र लाल, रजिस्ट्रार कानूनगो तिलकराम जोशी, आरके जयलाल शर्मा, आरके भोपाल दास, राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद जिनाटा, राजस्व उपनिरीक्षक विशाल खत्री, सुखदेव जिनाटा, अनिल चौहान, ईश्वरदत्त शर्मा और मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।