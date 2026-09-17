कोटद्वार: धुमाकोट में एसबीआई शाखा प्रबंधक ने की आत्महत्या, कमरे में रस्सी के सहारे लटका मिला शव

धुमाकोट एसबीआई में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात 42 वर्षीय गणेश नेगी ने आत्महत्या कर ली। वह यहां किराए के कमरे में रह रहे थे, जहां कुंडे से रस्सी के सहारे लटककर उन्होंने जान दी। उनका परिवार मेरठ में रहता है, जबकि उनकी ससुराल कोटद्वार में है।

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