कोटद्वार: धुमाकोट में एसबीआई शाखा प्रबंधक ने की आत्महत्या, कमरे में रस्सी के सहारे लटका मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Thu, 17 Sep 2026 11:41 AM IST
सार
धुमाकोट में एसबीआई के शाखा प्रबंधक गणेश नेगी की आत्महत्या से हड़कंप मच गया।
42 वर्षीय गणेश नेगी किराए के कमरे में मृत मिले।
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विस्तार
धुमाकोट एसबीआई में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात 42 वर्षीय गणेश नेगी ने आत्महत्या कर ली। वह यहां किराए के कमरे में रह रहे थे, जहां कुंडे से रस्सी के सहारे लटककर उन्होंने जान दी। उनका परिवार मेरठ में रहता है, जबकि उनकी ससुराल कोटद्वार में है।
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घटना की सूचना मिलते ही परिजन धुमाकोट के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वह दूरस्थ क्षेत्र में पोस्टिंग को लेकर परेशान चल रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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