हरिद्वार: धारदार हथियार से गोदकर व्यक्ति की हत्या, सर्वानंद घाट के पास मिला शव, पुलिस शिनाख्त में जुटी

शहर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बृहस्पतिवार की सुबह सर्वानंद घाट के पास एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि व्यक्ति की गर्दन के पीछे और गले की तरफ धारदार हथियार से वार किए गए हैं।

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प्रथम दृष्टया झगड़े में या फिर किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। पुलिस शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। कपड़ों और जूतों से मृतक के अच्छे परिवार से होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है।

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