Dehradun News: सेपियंस स्कूल के छात्रों ने जूडो में जीते छह पदक

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आयुषी रावत, अधीर राणा और आरव चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। शिवांश नेगी और सोहम ठाकुर ने रजत पदक जीता। अर्णव सिंह थापा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक विजेता आयुषी रावत, अधीर राणा और आरव चौहान का चयन राज्य जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। स्कूल प्रबंधन, निदेशिका रश्मि गोयल, प्रधानाचार्य नवीन तनेजा और खेल शिक्षकों ने विजेता छात्रों को बधाई दी।

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विकासनगर। सेपियंस स्कूल विकास नगर के छात्रों ने जिला जूडो चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण सहित छह पदक जीते। यह प्रतियोगिता 22 और 23 अगस्त 2026 को आमवाला स्थित पीआरडी हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई।